С автовокзала одновременно в противоположных направлениях выехали 2 автобуса. Од??н из них ехал 3 часа со скоростью 60 км.ч. Другой автобус за это время проехал на 30 км больше, чем первый. На каком расстоянии друг от друга бы...

Математика
С автовокзала одновременно в противоположных направлениях выехали 2 автобуса. Од??н из них ехал 3 часа со скоростью 60 км.ч. Другой автобус за это время проехал на 30 км больше, чем первый. На каком расстоянии друг от друга были автобусы за это время?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60*3= 180 км - проехал 1 автобус 180+30= 210 км - проехал 2 автобус 180+210= 390 км - было между автобусами  
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