С автовокзала одновременно в противоположных направлениях выехали 2 автобуса. Од??н из них ехал 3 часа со скоростью 60 км.ч. Другой автобус за это время проехал на 30 км больше, чем первый. На каком расстоянии друг от друга бы...
Математика
С автовокзала одновременно в противоположных направлениях выехали 2 автобуса. Од??н из них ехал 3 часа со скоростью 60 км.ч. Другой автобус за это время проехал на 30 км больше, чем первый. На каком расстоянии друг от друга были автобусы за это время?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60*3= 180 км - проехал 1 автобус 180+30= 210 км - проехал 2 автобус 180+210= 390 км - было между автобусами
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