С автовокзала одновременно в противоположных направлениях выехали 2 автобуса. Од??н из них ехал 3 часа со скоростью 60 км.ч. Другой автобус за это время проехал на 30 км больше, чем первый. На каком расстоянии друг от друга бы...

Математика

С автовокзала одновременно в противоположных направлениях выехали 2 автобуса. Од??н из них ехал 3 часа со скоростью 60 км.ч. Другой автобус за это время проехал на 30 км больше, чем первый. На каком расстоянии друг от друга были автобусы за это время?

Автор: Гость