Сложный план на тему имущество и доходов семьи

Гость: Гость:

Деньги и их функции. 1) Деньги – всеобщий эквивалент при обмене товаров и услуг. 2) Основные функции денег: а) мера стоимости (выражается в цене товаров и услуг); б) средство обращения (являются посредником в обменных операциях); в) средства платежа (оплата товара в кредит, с разрывом во времени); г) средство накопления (сохранение средств и ценностей на будущее). 3) Структура денежной массы в современной экономике: а) наличные денежные средства (бумажные деньги и разменная монета); б) безналичные деньги (чеки, векселя, банкноты, электронные деньги). 4) Формы движения денег в современной экономике: а) обращение в качестве платежных и расчетных средств, обслуживание сделок; б) движение в качестве заемных средств или кредитов; в) движение денег и ценных бумаг на финансовом рынке. 4) Электронные деньги, сетевые платежи – основной вид денег в современной экономике. Вроде бы так.