В тире стрелок делает 7 выстрелов по мишени, с вероятностью каждого 0.8. Какая веро??тность того, что будет 1) ровно 4 попадания; 2) не меньше 5 попаданий; 3) не больше 2 попаданий.

Математика

В тире стрелок делает 7 выстрелов по мишени, с вероятностью каждого 0.8. Какая веро??тность того, что будет 1) ровно 4 попадания; 2) не меньше 5 попаданий; 3) не больше 2 попаданий.

Автор: Гость