В тире стрелок делает 7 выстрелов по мишени, с вероятностью каждого 0.8. Какая веро??тность того, что будет 1) ровно 4 попадания; 2) не меньше 5 попаданий; 3) не больше 2 попаданий.
Математика
В тире стрелок делает 7 выстрелов по мишени, с вероятностью каждого 0.8. Какая веро??тность того, что будет 1) ровно 4 попадания; 2) не меньше 5 попаданий; 3) не больше 2 попаданий.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7*0,8=5,6 Ответ: не меньше 5
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