Между какими озерами Северной Америки образовался Ниагарский водопад
География
Между какими озерами Северной Америки образовался Ниагарский водопад
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ниагарский водопад находится между озерами- Эри и Онтарио.
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