С башни высотой 45 м одновременно бросают 2 яблока: одно вверх со скоростью 10 м/с, др??гое -- вниз без начальной скорости. Найдите, с какой разницей во времени яблоки упадут на землю.

Гость: Гость:

Яблоко1,пущенное сразу вниз,упадет через t1 H=gt1^2/2 t1=√2H/g t1=3 сек яблоко 2 пролетит вверх до остановки за время t2, затем вниз до начальной точки за такое же время t2 V1=V0-gt 0=10-10t2 t2=1 сек яблоко вернется в начальную точку за 2 секунды,затем оно со скоростью 10 м/с полетит вниз H=V0t3+gt3^2/2 45=10t3+5t3^2 9=2t3+t3^2 решаем квадратное уравнение получаем t3=2.15 сек общее время полета второго яблока 4.15 сек упадут с разницей в 3.15 сек