С чем связанно то что фагот переводится как пучок?
Музыка
С чем связанно то что фагот переводится как пучок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Своё название получил из-за того, что в разобранном состоянии напоминает вязанку дров.
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