Почему купцы отказались торговать после повешения налогов

История
Почему купцы отказались торговать после повешения налогов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому, что после повышения налогов они должны платить больший процент от продаж, а это может быть не выгодно.   Например, они тратят 100 рублей, а получают 150. Платят налог в 25 рублей ( 150 - 100 - 25 = 125 ( доход ) . После повышения они будут платить 75 рублей ( 150 - 100 - 75 = -25 ). То есть затраты не будут окупаться 
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