Почему купцы отказались торговать после повешения налогов

Гость: Гость:

Потому, что после повышения налогов они должны платить больший процент от продаж, а это может быть не выгодно. Например, они тратят 100 рублей, а получают 150. Платят налог в 25 рублей ( 150 - 100 - 25 = 125 ( доход ) . После повышения они будут платить 75 рублей ( 150 - 100 - 75 = -25 ). То есть затраты не будут окупаться