Дієслова в переносному значенні зима весна сонце песик

Гость: Гость:

Зима розстелила білі килими повсюду, та зачарувала своєю красою. Весна співає разом з солов'ями ніжну, мелозвучну, весняну пісню. Сонце посміхається, та кидає на землю свої теплі промені . Песик розмовляє зі мною , говорить мені про свої почуття,я його добре розумію, бо я його хазяїн .