Дієслова в переносному значенні зима весна сонце песик

Українська мова
Дієслова в переносному значенні зима весна сонце песик
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Автор: Гость
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Гость:
Зима розстелила білі килими повсюду, та зачарувала своєю красою. Весна співає разом з солов'ями ніжну, мелозвучну, весняну пісню. Сонце посміхається, та кидає на землю свої теплі промені . Песик розмовляє зі мною , говорить мені про свої почуття,я його добре розумію, бо я його хазяїн .
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