Помогите!!! проверте наблюдения за смешиванием чая и молока опншите происходящиее явление
Окружающий мир
Помогите!!! проверте наблюдения за смешиванием чая и молока опншите происходящиее явление
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смешаются молекулы молока и чая. Это называется диффузия. Чем горячее чай тем быстрее диффузия
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