С числами можно выполнять следующие операции: умножать на два или произвольным образом переставлять цифры (нельзя только ставить нуль на первое место). Можно ли с помощью таких операций из 1 получить 78
Математика
С числами можно выполнять следующие операции: умножать на два или произвольным образом переставлять цифры (нельзя только ставить нуль на первое место). Можно ли с помощью таких операций из 1 получить 78
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет. Исходя из условий задания 78 можно получить только из следующих чисел 39 (39*2=78), 87(перевернув 78) и 93( 93 перевернуть, получится 39*2=78). Все эти числа не четные и путем умножения на 2 не получатся.
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