С дополнительных материалов подготовье рассказ об одном памятников мусульманской культуры (кратко)

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С дополнительных материалов подготовье рассказ об одном памятников мусульманской культуры (кратко)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из всех видов искусств относящихся к мусульманской культуре, самым знаметным, оригинальным и впечатляющим является архитектура. Первая мечеть была построена в Медине сразу после хиджры пророка.Тогда это был обширный двор, обнесённый стеной. С северной стороны на пальмовых стволах была укреплена кровля для защиты верущих от солнца. и т.д надеюсь помогр
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