С дополнительных материалов подготовье рассказ об одном памятников мусульманской культуры (кратко)

Гость: Гость:

Из всех видов искусств относящихся к мусульманской культуре, самым знаметным, оригинальным и впечатляющим является архитектура. Первая мечеть была построена в Медине сразу после хиджры пророка.Тогда это был обширный двор, обнесённый стеной. С северной стороны на пальмовых стволах была укреплена кровля для защиты верущих от солнца. и т.д надеюсь помогр