В стакан с водой налейте пол чайной ложки уксуса (или лимонного сока) и размешайте. Затем опустите в раствор пол чайной ложки соды. Какую реакцию вы наблюдаете? Чем характерна эта реакция?

Физика
В стакан с водой налейте пол чайной ложки уксуса (или лимонного сока) и размешайте. Затем опустите в раствор пол чайной ложки соды. Какую реакцию вы наблюдаете? Чем характерна эта реакция?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реакция замещения, характерно выделение углекислого газа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите составить 5 предложении с причастиями и разберите их
Ответить
Математика
(x+2)×7=49 помогите решить
Ответить
Русский язык
Неологизмы на тему профессии и компьтер и их лексическое значение
Ответить
Литература
Почему Емельян Пугачев стал героем исторических песен
Ответить
Геометрия
Для чего нужны климатические карты
Ответить