В стакан с водой налейте пол чайной ложки уксуса (или лимонного сока) и размешайте. Затем опустите в раствор пол чайной ложки соды. Какую реакцию вы наблюдаете? Чем характерна эта реакция?
Физика
В стакан с водой налейте пол чайной ложки уксуса (или лимонного сока) и размешайте. Затем опустите в раствор пол чайной ложки соды. Какую реакцию вы наблюдаете? Чем характерна эта реакция?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реакция замещения, характерно выделение углекислого газа
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