В стакан с водой налейте пол чайной ложки уксуса (или лимонного сока) и размешайте. Затем опустите в раствор пол чайной ложки соды. Какую реакцию вы наблюдаете? Чем характерна эта реакция?

Физика

В стакан с водой налейте пол чайной ложки уксуса (или лимонного сока) и размешайте. Затем опустите в раствор пол чайной ложки соды. Какую реакцию вы наблюдаете? Чем характерна эта реакция?

Автор: Гость