Неологизмы на тему профессии и компьтер и их лексическое значение

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Неологизмы на тему профессии и компьтер и их лексическое значение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неологизм - слово, значение слова или словосочетания, относительно недавно появившиеся в речи.  Менеджер -  или управляющий, руководитель — наемный работник, занятый управлением на определенном участке производства или сферы услуг. Клиннинг - специализированная услуга по профессиональной уборке помещений и поддержанию чистоты. Программи́ст — специалист, занимающийся написанием и корректировкой программ для компьютера.  Спонсор - может быть как физическим, так и юридическим, финансирующим какую-либо деятельность как физических, так и юридических лиц. Сериал - название произведения искусства, разделённого на некоторое число частей, связанных или независимых. Плеер - обычно переносное звуко- и/или видеовоспроизводящее устройство: медиаплеер. Кварки - одни из элементарных частиц. (Подробно писать не смогу, мозгов не хватит) Хромодинамика - один из разделов физики.  Паркинг  —  стоянка  автомобилей Ланч  —  обед  Вот, в принципе, и все, что могу предложить на счет этого вопроса. Заранее извиняюсь за помарки.
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