Неологизмы на тему профессии и компьтер и их лексическое значение

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Неологизм - слово, значение слова или словосочетания, относительно недавно появившиеся в речи. Менеджер - или управляющий, руководитель — наемный работник, занятый управлением на определенном участке производства или сферы услуг. Клиннинг - специализированная услуга по профессиональной уборке помещений и поддержанию чистоты. Программи́ст — специалист, занимающийся написанием и корректировкой программ для компьютера. Спонсор - может быть как физическим, так и юридическим, финансирующим какую-либо деятельность как физических, так и юридических лиц. Сериал - название произведения искусства, разделённого на некоторое число частей, связанных или независимых. Плеер - обычно переносное звуко- и/или видеовоспроизводящее устройство: медиаплеер. Кварки - одни из элементарных частиц. (Подробно писать не смогу, мозгов не хватит) Хромодинамика - один из разделов физики. Паркинг — стоянка автомобилей Ланч — обед Вот, в принципе, и все, что могу предложить на счет этого вопроса. Заранее извиняюсь за помарки.