С двух участков собрали 24 т свеклы. Со второго участка собрали на 8 кг меньше, чем с первого. Сколько свеклы собрали с каждого участка?
Математика
С двух участков собрали 24 т свеклы. Со второго участка собрали на 8 кг меньше, чем с первого. Сколько свеклы собрали с каждого участка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 24-8=16 - со второго участка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Территорию греческого полиса составляли: а) город и близлежащие поселения; б) острова Эгейского моря; в) усадьбы богатых землевладельцев; г) по...
Математика
в этом году к восьмому Марту в теплице вырастили 9500 роз что в 4 раза больше чем в пр??шлом году Во сколько раз больше вырастили в теплице в этом ...
Русский язык
Русский язык
Проверьте, молю, сочинение! Не большое... Подкоректируйте если, что где. Однажды ранним утром восьмого марта я решила приготовить маме ее любимый...