С гидроксидом меди (II)реагирует 1) Nа3РО4 2) N2 3) HNO3 4) Н2O
Химия
С гидроксидом меди (II)реагирует 1) Nа3РО4 2) N2 3) HNO3 4) Н2O
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Гость:
3) HNO3 ......................
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