С историей каких стран Древнего Востока вы познакомились?В каких частях света эти страны находились?Покажите их на карте.Почему они возникли в долинах больших рек?
История
С историей каких стран Древнего Востока вы познакомились?В каких частях света эти страны находились?Покажите их на карте.Почему они возникли в долинах больших рек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю потому что страны возникли в долинах больших рек потому что там было больше воды
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