С историей каких стран Древнего Востока вы познакомились?В каких частях света эти страны находились?Покажите их на карте.Почему они возникли в долинах больших рек?

История
С историей каких стран Древнего Востока вы познакомились?В каких частях света эти страны находились?Покажите их на карте.Почему они возникли в долинах больших рек?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю потому что страны возникли в долинах больших рек потому что там было больше воды
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запишите десять фразеологизмов в состав которых входят количественные имена чис??ительные)
Ответить
Математика
Объясните пожалуйста как тут получили ответ
Ответить
Другие предметы
Что могут означать слова,сказанные ребенком ФУТЯ,ВЕНТИЛЯРКА?
Ответить
Английский язык
Английский язык, грамматика
Ответить
Математика
Решите уравнение : б) 18/25*6/35=t*27/175
Ответить