Запишите десять фразеологизмов в состав которых входят количественные имена чис??ительные)

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Первая ласточка Пятая колонна Семь смертных грехов Семь чудес света Тридцать сребреников Шаг вперед, два шага назад В три погибели (согнуть) Восьмое чудо света Второе дыхание Девятый вал До второго пришествия (ждать) За семью печатями На седьмом небе Одним миром мазаны