План рассказала Паустовский "Телеграмма"
Литература
План рассказала Паустовский "Телеграмма"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Катерина Петровна 2)Жизнь в Заборье 3)Помощники 4)Настя 5)Письмо 6)Выставка 7)Телеграмма 8)Похороны 9)Настя, ее переживания и побег из Заборья
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