Помогите пожалуйста!!! а) Найдите периметр четырёхугольника, если суммы длин каждой комбинации 3 сторон равны 41 см, 39 см, 37 см, 33 см. б) Найдите длины сторон четырёхугольника. Заранее спасибо!!!

Математика

Помогите пожалуйста!!! а) Найдите периметр четырёхугольника, если суммы длин каждой комбинации 3 сторон равны 41 см, 39 см, 37 см, 33 см. б) Найдите длины сторон четырёхугольника. Заранее спасибо!!!

Автор: Гость