Помогите пожалуйста!!! а) Найдите периметр четырёхугольника, если суммы длин каждой комбинации 3 сторон равны 41 см, 39 см, 37 см, 33 см. б) Найдите длины сторон четырёхугольника. Заранее спасибо!!!
Математика
Помогите пожалуйста!!! а) Найдите периметр четырёхугольника, если суммы длин каждой комбинации 3 сторон равны 41 см, 39 см, 37 см, 33 см. б) Найдите длины сторон четырёхугольника. Заранее спасибо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)P=41+39+37+33=150(см) S=41*39*37*33=1834053(см2)
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