Пж помогите номера 1494 и 1495 пж За это 12 Баллов
Математика
Пж помогите номера 1494 и 1495 пж За это 12 Баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1494 1) 3,0; 4,6; 0,2; 2,5; 9,2; 5,8 2) 0,21; 3,59; 2,17; 8,74; 4,96; 2,84 3) 6,236; 2,543; 3,678; 4,231 №1495 1) 1,7= 2 2) 6,5=7 3) 9,23=9,2 4) 6,366=6,37
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Ребят попросили подчеркнуть «Опасные места». Проверь, правильно ли Илья сделал работу. Лишнее зачеркни, пропущенное подчеркни. По чистому снегу...
Математика
Математика
Между пунктами А и В курсируют два автобуса.первый тратит на дорогу туда и обратно 35 мин, второй- 40 мин. в какое время автобусы встретятся в пунк...
Литература