Пж помогите номера 1494 и 1495 пж За это 12 Баллов

Математика
Пж помогите номера 1494 и 1495 пж За это 12 Баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1494 1) 3,0; 4,6; 0,2; 2,5; 9,2; 5,8 2) 0,21; 3,59; 2,17; 8,74; 4,96; 2,84 3) 6,236; 2,543; 3,678; 4,231 №1495 1) 1,7= 2 2) 6,5=7 3) 9,23=9,2 4) 6,366=6,37
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