Дачник собрал 85 яблок первого сорта и на 15 яблок меньше второго сорта .каждое 5 обл??ко ушло на варенье остальное раздал соседям Сколько яблок он раздал соседям
Математика
Дачник собрал 85 яблок первого сорта и на 15 яблок меньше второго сорта .каждое 5 обл??ко ушло на варенье остальное раздал соседям Сколько яблок он раздал соседям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
85 яблок - 1 сорт 85-15=70 яблок - 2 сорт 85+70=155 яблок всего 155:5 = 31 яблоко раздал соседям ответ 31 яблоко
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