Дачник собрал 85 яблок первого сорта и на 15 яблок меньше второго сорта .каждое 5 обл??ко ушло на варенье остальное раздал соседям Сколько яблок он раздал соседям

Математика

Дачник собрал 85 яблок первого сорта и на 15 яблок меньше второго сорта .каждое 5 обл??ко ушло на варенье остальное раздал соседям Сколько яблок он раздал соседям

Автор: Гость