Преобразуйте в многочлен а) (3а+4)² б) (2х-b)² в) (b+3)(b-3) г) (5y-2x)(5y+2x)

Алгебра

Преобразуйте в многочлен а) (3а+4)² б) (2х-b)² в) (b+3)(b-3) г) (5y-2x)(5y+2x)

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