Преобразуйте в многочлен а) (3а+4)² б) (2х-b)² в) (b+3)(b-3) г) (5y-2x)(5y+2x)
Алгебра
Преобразуйте в многочлен а) (3а+4)² б) (2х-b)² в) (b+3)(b-3) г) (5y-2x)(5y+2x)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) =9a²+24a+16 2) =4x²-4xb+b² 3) =b²-9 4) =25y²-4x²
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