Помогите с задачей у бори 60 руб а у миши на 40 меньше во сколько раз у бори больше ру??лей че у миши ?

Математика
Помогите с задачей у бори 60 руб а у миши на 40 меньше во сколько раз у бори больше ру??лей че у миши ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Бори в 3 раза больше рублей,чем у Миши!т.к. у Миши 20руб,а у Бори 60руб. 20*3=60руб.
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