Помогите с задачей у бори 60 руб а у миши на 40 меньше во сколько раз у бори больше ру??лей че у миши ?

Математика

Помогите с задачей у бори 60 руб а у миши на 40 меньше во сколько раз у бори больше ру??лей че у миши ?

Автор: Гость