Мастер за день изготовляет 18 дымковских игрушек , а подмастерье - на 7 меньше. Сколько игрушек изготовит мастер и подмастерье за 5 дней

Математика

Мастер за день изготовляет 18 дымковских игрушек , а подмастерье - на 7 меньше. Сколько игрушек изготовит мастер и подмастерье за 5 дней

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