Мастер за день изготовляет 18 дымковских игрушек , а подмастерье - на 7 меньше. Сколько игрушек изготовит мастер и подмастерье за 5 дней

Математика
Мастер за день изготовляет 18 дымковских игрушек , а подмастерье - на 7 меньше. Сколько игрушек изготовит мастер и подмастерье за 5 дней
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мастер изготовляет 18 игрушек в день. Подмастерье - 11. За 5 дней они изготовят 145 игрушек (т.к. (18+11)*5=145)
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