Былины Киевского и Новгородского цикла вогулы и микула селянинович былина об Иль?? Муромце Садко

Литература
Былины Киевского и Новгородского цикла вогулы и микула селянинович былина об Иль?? Муромце Садко
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Илья́ Му́ромец — один из главных героев русских былин, богатырь, воплощающий народный идеал героя-воина, народного заступника. Фигурирует в киевском цикле былин: «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Илья Муромец и Идолище Поганое», «Ссора Ильи Муромца с князем Владимиром», «Бой Ильи Муромца с Жидовином». По одной из версий, родом из села Карачарова под Муромом. Вторая версия: посёлок Муровск (Черниговской обл. Украина 70 км. от Киева). Былины говорят, что Илья явился по зову князя за пять часов. Как в 12 веке можно было прибыть из Мурома (Владимирская обл. Россия 1500 км. от Киева ) в Киев за такое время - неизвестно. На данный момент оба эти города считают себя родиной Ильи Муромца.
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