Площадь прямоугольника 639 см2.Найти сумму длин его сторон,если длина прямоугольни??а 90см.
Математика
Площадь прямоугольника 639 см2.Найти сумму длин его сторон,если длина прямоугольни??а 90см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение с учетом площади 630 см2 630:90=7см ширина (90+7)*2=194 см сумма сторон решение с учетом площади 639 см2 639:90=7,1см (90+7,1)*2=194,2см
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