О егере или об егере? о осени или об осени? о якоре или об якоре? о эпосе или об эпосе?
Русский язык
О егере или об егере? о осени или об осени? о якоре или об якоре? о эпосе или об эпосе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О егере об осени о якоре об эпосе - - - - - "об" употребляется с сущ-ми, которые начинаются на гласные звуки: [а], [о], [у], [э], [и].
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
От двух пристаней, расстояние междукоторыми 350 км, в 11 ч отправились навстречу дру?? другу два теплохода. средняя скорость первого-32км/ч, средня...
Литература
Алгебра
Українська мова