О егере или об егере? о осени или об осени? о якоре или об якоре? о эпосе или об эпосе?

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О егере или об егере? о осени или об осени? о якоре или об якоре? о эпосе или об эпосе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О егере об осени о якоре об эпосе - - - - -  "об" употребляется с сущ-ми, которые начинаются на гласные звуки: [а], [о], [у], [э], [и].
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