Найти неизвестное число 6) х-3 5/8=9 5/6 8) х-8 1/25=17 4/5
Математика
Найти неизвестное число 6) х-3 5/8=9 5/6 8) х-8 1/25=17 4/5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6) х- 3 5/8=9 5/6 х= 9 5/6+ 3 5/8 х=59/6+29/8 х=236/24+87/24 х=323/24 х=13 11/24. 8)х-8 1/25=17 4/5 х=17 4/5+8 1/25 х=89/25+201/25 х=290/25 х=58/5 х=11 3/5.
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