Между Китежградом и Цветочным городом расстояние 960 километров из этих городов Одновременно навстречу друг другу выехали две машины и встретились через 6часов на расстоянии 540 километров от Китежграда с какими скоростями ехал...

Математика

Между Китежградом и Цветочным городом расстояние 960 километров из этих городов Одновременно навстречу друг другу выехали две машины и встретились через 6часов на расстоянии 540 километров от Китежграда с какими скоростями ехали машины?

Автор: Гость