Между Китежградом и Цветочным городом расстояние 960 километров из этих городов Одновременно навстречу друг другу выехали две машины и встретились через 6часов на расстоянии 540 километров от Китежграда с какими скоростями ехал...
Математика
Между Китежградом и Цветочным городом расстояние 960 километров из этих городов Одновременно навстречу друг другу выехали две машины и встретились через 6часов на расстоянии 540 километров от Китежграда с какими скоростями ехали машины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
540:6=90км/ч скорость одной из машин 960-540=420 км путь другой машины 420:6=70км/ч скорость второй машины отв. 70 и 90 км/ ч
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