Это твёрдое горючее вещество чёрного цвета. Образовалось данное полезное ископаемое из остатков древних растений, причём сначала образовался торф, а уже затем это более плотное вещество. Добывают его в шахтах и карьерах и испол...
Окружающий мир
Это твёрдое горючее вещество чёрного цвета. Образовалось данное полезное ископаемое из остатков древних растений, причём сначала образовался торф, а уже затем это более плотное вещество. Добывают его в шахтах и карьерах и используют как топливо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уголь? Думаю это он :'3
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