Напиши любой текст с шестью спряжениями 1 и 2 в настаящем времяни или в будущем . На??о написать 1 спряжение 6 слов и 2 спряжение 6 слов

Гость: Гость:

Апоминай: КО 2-му спряжению относятся ВСЕ глаголы на --ИТЬ (неопредел. ф. глаголов) КРОМЕ БРИТЬ, СТЕЛИТЬ-они идут в 1-е СПРЯЖЕНИЕ, и из 1-го ко 2-му перешли ещё 4гл. на--АТЬ и 7гл на -ЕТЬ: держать, слышать, дышать, гнать (-АТЬ) , терпеть, вертеть, обидеть, зависеть, ненавидеть, видеть, смотреть. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ---ЭТО 1-Е спряжение. Если ты это выучишь, запомнишь и будешь применять на письме, ошибок не будет. ралло