Как можно сказать по другому выражение "вот я вам дам на пряники"
Русский язык
Как можно сказать по другому выражение "вот я вам дам на пряники"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дадут деньги как бы с той же стоимостью что и пряники
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