Номер 145 плизззз !!!!!!!

Гость: Гость:

Ед. число И.п. туфля Р.п. туфли Д.п. туфле В.п. туфлю Т.п. туфлей П.п. о туфле множ. число И.п. туфли Р.п. туфел Д.п. туфлям В.п. туфли Т.п. туфлями П.п. о туфлях. Ударение во всех случаях падает на У