Номер 145 плизззз !!!!!!!
Русский язык
Номер 145 плизззз !!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ед. число И.п. туфля Р.п. туфли Д.п. туфле В.п. туфлю Т.п. туфлей П.п. о туфле множ. число И.п. туфли Р.п. туфел Д.п. туфлям В.п. туфли Т.п. туфлями П.п. о туфлях. Ударение во всех случаях падает на У
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Это твёрдое горючее вещество чёрного цвета. Образовалось данное полезное ископаемое из остатков древних растений, причём сначала образовался торф, ...
Русский язык
Напиши любой текст с шестью спряжениями 1 и 2 в настаящем времяни или в будущем . На??о написать 1 спряжение 6 слов и 2 спряжение 6 слов
Математика
Мастер за день изготовляет 18 дымковских игрушек , а подмастерье - на 7 меньше. Сколько игрушек изготовит мастер и подмастерье за 5 дней
Математика
Между Китежградом и Цветочным городом расстояние 960 километров из этих городов Одновременно навстречу друг другу выехали две машины и встретились ...