Набор фломастеров, который стоил 160 руб., продается с 25 процентной скидкой. При пок??пке трёх таких наборов покупатель отдал кассиру 500 руб.. Сколько рублей сдачи он должен получить?
Математика
Набор фломастеров, который стоил 160 руб., продается с 25 процентной скидкой. При пок??пке трёх таких наборов покупатель отдал кассиру 500 руб.. Сколько рублей сдачи он должен получить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение- 160 рб -100% х руб - 25% Подставим - х=160*25\100=40 руб - скидка 160-40=120 руб стоимость со скидкой 3*120=360 руб - стоимость 3 наборов фломастеров со скидкой на каждый 25% 500-360=140 руб - сдача. Ответ - покупатель получит 140 рублей сдачи.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите с задачей у бори 60 руб а у миши на 40 меньше во сколько раз у бори больше ру??лей че у миши ?
Русский язык
Окружающий мир
Это твёрдое горючее вещество чёрного цвета. Образовалось данное полезное ископаемое из остатков древних растений, причём сначала образовался торф, ...