Набор фломастеров, который стоил 160 руб., продается с 25 процентной скидкой. При пок??пке трёх таких наборов покупатель отдал кассиру 500 руб.. Сколько рублей сдачи он должен получить?

Математика
Набор фломастеров, который стоил 160 руб., продается с 25 процентной скидкой. При пок??пке трёх таких наборов покупатель отдал кассиру 500 руб.. Сколько рублей сдачи он должен получить?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение- 160 рб -100%  х руб   - 25% Подставим - х=160*25\100=40 руб - скидка 160-40=120 руб стоимость со скидкой 3*120=360 руб - стоимость 3 наборов фломастеров со скидкой на каждый 25% 500-360=140 руб - сдача. Ответ - покупатель получит 140 рублей сдачи.
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