Набор фломастеров, который стоил 160 руб., продается с 25 процентной скидкой. При пок??пке трёх таких наборов покупатель отдал кассиру 500 руб.. Сколько рублей сдачи он должен получить?

Математика

Набор фломастеров, который стоил 160 руб., продается с 25 процентной скидкой. При пок??пке трёх таких наборов покупатель отдал кассиру 500 руб.. Сколько рублей сдачи он должен получить?

Автор: Гость