Дополните ряд чисел пропущенными членами, формула для которого имеет следующий в??д: An=An-2 + An-1 … 13, __, 34, __, __... напишите пожалуйста, что ставить вместо n

Математика

Дополните ряд чисел пропущенными членами, формула для которого имеет следующий в??д: An=An-2 + An-1 … 13, __, 34, __, __... напишите пожалуйста, что ставить вместо n

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