Между пунктами А и В курсируют два автобуса. первый тратит на дорогу туда и обратн?? 35 мин, второй-40 мин. в какое время автобусы встретятся в пункте А, если первый автобус отправляктся из А в первый рейс в 6ч.15 мин, а второй...
Математика
Между пунктами А и В курсируют два автобуса. первый тратит на дорогу туда и обратн?? 35 мин, второй-40 мин. в какое время автобусы встретятся в пункте А, если первый автобус отправляктся из А в первый рейс в 6ч.15 мин, а второй тоже из А- в 6ч.30 мин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6:15+35=6:50 6:50+35=7:25 7:25+35=8:00 8:00+35=8:35 8:35+35=9:10 Ответ: В 9ч. 10 мин. автобусы встретятся в пункте А
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