Между пунктами А и В курсируют два автобуса. первый тратит на дорогу туда и обратн?? 35 мин, второй-40 мин. в какое время автобусы встретятся в пункте А, если первый автобус отправляктся из А в первый рейс в 6ч.15 мин, а второй...

Математика

Между пунктами А и В курсируют два автобуса. первый тратит на дорогу туда и обратн?? 35 мин, второй-40 мин. в какое время автобусы встретятся в пункте А, если первый автобус отправляктся из А в первый рейс в 6ч.15 мин, а второй тоже из А- в 6ч.30 мин?

Автор: Гость