Как письмено пересказать стихотворение
Литература
Как письмено пересказать стихотворение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опиши, что в нём происходит. Выпиши тезисы. напиши главную мысль и тему стихотворения! удачи!!
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