Как письмено пересказать стихотворение

Литература
Как письмено пересказать стихотворение
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Гость:
Опиши, что в нём происходит. Выпиши  тезисы. напиши главную мысль и тему стихотворения! удачи!!
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