Помогите пожалуйста решить 5
Математика
Помогите пожалуйста решить 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там же нарисованы ложки и ножи? А так ответ Б:2.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
ПОМОГИТЕ. СРОЧНО. Площадь меньшего поршня гидравлического пресса 15 см². На него действует сила 35 Н. Площадь большего поршня 225 см². Сможет ли ...
Русский язык
Математика
Литература
Необыкновенный цветок. Ответьте на вопросы своими словами 2. Почему Даша заинте??есовал маленький цветок? Как и в чём рассказывается характер д...
Русский язык