Ребят попросили подчеркнуть «Опасные места». Проверь, правильно ли Илья сделал работу. Лишнее зачеркни, пропущенное подчеркни. По чистому снегу бежит серая мышка. За мышкой дорожка, где в снегу лапки ступали. Увидела мышка со...

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Как я поняла, нужно исправить Илью - правильно ли он подчеркнул места в которых можно допустить ошибки Чистому - можно допустить ошибку "чистАму", но не "чЕстаму" о правильно, и - нет снегу - здесь нельзя ошибиться, е неправильно бежит - можео допустить ошибку ""бИжит", и правильно, т нет