Зная что х-3у/у=6 найдите х/у
Алгебра
Зная что х-3у/у=6 найдите х/у
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( х - 3y ) / y = 6 x - 3y = 6y x = 6y + 3y x = 9y Отсюда x / y = 9y / y = 9 ответ x / y = 9
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