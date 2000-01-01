Как решить задачу 6,7????
Математика
Как решить задачу 6,7????
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Гость:
465≥48≤500 300≥40≤10000 21≤200≤2000
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