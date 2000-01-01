Как решить задачу 6,7????

Математика
Как решить задачу 6,7????
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
465≥48≤500  300≥40≤10000 21≤200≤2000
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пж помогите номера 1494 и 1495 пж За это 12 Баллов
Ответить
Русский язык
Ребят попросили подчеркнуть «Опасные места». Проверь, правильно ли Илья сделал работу. Лишнее зачеркни, пропущенное подчеркни. По чистому снегу...
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить 5
Ответить
Математика
Между пунктами А и В курсируют два автобуса.первый тратит на дорогу туда и обратно 35 мин, второй- 40 мин. в какое время автобусы встретятся в пунк...
Ответить
Литература
Как письмено пересказать стихотворение
Ответить