Прочитай стихотворения В.Шефнера. подумай почему оно так названо. Выпиши из текст?? глаголы в неопределённой форме в два столбика что делать? что сделать? выпиши из стихотворения личные местоимения. укажи их число и род.

Русский язык

Прочитай стихотворения В.Шефнера. подумай почему оно так названо. Выпиши из текст?? глаголы в неопределённой форме в два столбика что делать? что сделать? выпиши из стихотворения личные местоимения. укажи их число и род.

Автор: Гость