Прочитай стихотворения В.Шефнера. подумай почему оно так названо. Выпиши из текст?? глаголы в неопределённой форме в два столбика что делать? что сделать? выпиши из стихотворения личные местоимения. укажи их число и род.

Русский язык
Прочитай стихотворения В.Шефнера. подумай почему оно так названо. Выпиши из текст?? глаголы в неопределённой форме в два столбика что делать? что сделать? выпиши из стихотворения личные местоимения. укажи их число и род.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это стихотворение назвали так потому что слово может сделать многое и убить , и спасти .
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