Поооооооооооооомогиииите номер 6 7
Математика
Поооооооооооооомогиииите номер 6 7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задание 7 : Берешь линейку измеряешь все стороны и прибавляешь. Периметр это сумма всех сторон. Задание 6 см файл
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста!!! а) Найдите периметр четырёхугольника, если суммы длин каждой комбинации 3 сторон равны 41 см, 39 см, 37 см, 33 см. б) На...
Русский язык
Прочитай стихотворения В.Шефнера. подумай почему оно так названо. Выпиши из текст?? глаголы в неопределённой форме в два столбика что делать? что...
Математика