Поооооооооооооомогиииите номер 6 7

Математика
Поооооооооооооомогиииите номер 6 7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задание 7 : Берешь линейку измеряешь все стороны и прибавляешь. Периметр это сумма всех сторон. Задание 6 см файл
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