С каким украшением сравнится озеро Байкал? 30 баллов
Биология
С каким украшением сравнится озеро Байкал? 30 баллов
Ответ(ы):
Гость:
Драгоценные камни ..)
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