6 класс Одинаковое количество напитка можно разлить в 2- х и 3-х литровые банки. Если в 2-х литровые, то их будет на 2 больше, чем 3-х литровых. Сколько всего напитка. нужно решить с помощью уравнения. заранее большое спасибо

Математика

6 класс Одинаковое количество напитка можно разлить в 2- х и 3-х литровые банки. Если в 2-х литровые, то их будет на 2 больше, чем 3-х литровых. Сколько всего напитка. нужно решить с помощью уравнения. заранее большое спасибо

Автор: Гость