6 класс Одинаковое количество напитка можно разлить в 2- х и 3-х литровые банки. Если в 2-х литровые, то их будет на 2 больше, чем 3-х литровых. Сколько всего напитка. нужно решить с помощью уравнения. заранее большое спасибо
Математика
6 класс Одинаковое количество напитка можно разлить в 2- х и 3-х литровые банки. Если в 2-х литровые, то их будет на 2 больше, чем 3-х литровых. Сколько всего напитка. нужно решить с помощью уравнения. заранее большое спасибо
Ответ(ы):
Гость:
Х * 3 = (х + 2) * 2 3х = 2х + 4 х = 4 4 * 3 = 12 литров (4 + 2) * 2 = 12 литров
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