С какими героями рассказов гоголя сближаются герои "мертвых душ"? Почему?
Литература
С какими героями рассказов гоголя сближаются герои "мертвых душ"? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хлестаков и Чичиков - два порождения буржуазного сословия, в них нет борьбы за существование и размышлений о бытии; Плюшкин и Акакий Башмачкин - оба претерпевают распад личности из-за жажды обладания чем-либо. Все чиновники Гоголя - символ социального, духовного и экономического распада в стране
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Русский язык
Найдите строку в которой все слова являются старославянизмами: 1)город,одежда,бр??г,плен. 2)град,одежа,берег,шлем, 3)город,одежа,берег,сторон...