С какими героями рассказов гоголя сближаются герои "мертвых душ"? Почему?

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Хлестаков и Чичиков - два порождения буржуазного сословия, в них нет борьбы за существование и размышлений о бытии; Плюшкин и Акакий Башмачкин - оба претерпевают распад личности из-за жажды обладания чем-либо. Все чиновники Гоголя - символ социального, духовного и экономического распада в стране