С какими районами и городскими округами соседствует городской округ Лобня?
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С какими районами и городскими округами соседствует городской округ Лобня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расположен в 15 км к северу от Москвы (считая от МКАД).Железнодорожная станция на линии Москва — Савёлово (26 км от Савёловского вокзала).
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