С какой печальной исторей связана гора - камень Жумбактас?

Гость: Гость:

В стародавние времена жил в степях один бай, очень богатый человек, в косяке у него было несколько тысяч лошадей. Было у этого бая много сыновей, но его главной радостью, алмазом в короне его богатств была единственная дочь: красавица, умница, рукодельница и лихая наездница. Мать с отцом берегли ее и заботились о ней, как могли. Отец мечтал выдать свою дочь за сына хана или хотя бы за сына бия. Такой был бай чванливый, что никого не хотел признавать себе равным. И вот однажды приехал в их аул один юноша: певец, охотник и мастер на все руки, да еще и красавец. Лихо он исполнял на своей березовой домбре народные мелодии, да и сам мог сочинить, если надо. А в айтысе не было ему равных. Про таких говорят, что это «султан среди джигитов», то есть лучший из лучших. Пришел час, и юноша познакомился с дочкой бая. Они влюбились друг в друга с первого взгляда. Огонь любви сразу охватил их обоих, запылало пламя страсти, которое погасить никто не в силах. Но бай ни за что не соглашался отдать дочь за талантливого, но бедного юношу. И молодые люди задумали бежать, чтобы самостоятельно решить свою судьбу. Они покинули аул и через много дней пришли к подножию Бурабая. Им казалось, что они ушли от погони и беда их миновала. И влюбленные решили остановиться здесь. На берегу одного озера был небольшой залив с обилием рыбы и очень теплой и чистой водой. С древних времен люди называли его Голубой залив. По водной глади здесь плавали сказочные птицы — лебеди. В глубинах резвилась крупная рыба. На берегу этого залива и поселились молодые… Они построили небольшой домик и стали жить среди буйного разнотравья, питаясь рыбой. Джигит сделал из сосен красивую небольшую лодку. Они выплывали на середину озера и там распевали радостные песни, совсем забыв об осторожности. Здесь и расцвела, как огромный степной тюльпан, беспечная любовь девушки и юноши. Опьяненные своей любовью они не заметили, как прошло много дней. Когда отец узнал о бегстве дочери, то пришел в дикую ярость, стал топать ногами и страшно реветь. В гневе он обрушился на приближенных и приказал во что бы то ни стало найти беглецов. Сыновьям он дал по отряду воинов и отправил их в разные стороны, наказав не возвращаться, пока не найдут молодых. Юношу он велел убить, а дочь-беглянку вернуть в родной дом. Боясь гнева отца, братья объездили всю степь, и через несколько месяцев один отряд добрался до Бурабая. Но беглецы заметили преследователей и, схватив попавшиеся под руки вещи, побежали к лодке, на которой отплыли на середину озера. Преследователи остались ни с чем. Но озеро — не река, из него никуда не уплывешь… И охотники за молодыми остались на берегу, выжидая удобный случай, чтобы схватить влюбленных. Заметив, что лодка беглецов то и дело стала появляться в Голубом заливе, они затаились в густой траве и приготовили луки с острыми стрелами. И вот однажды влюбленные подплыли близко к берегу. Братья не замедлили воспользоваться этим случаем, и тут же несколько стрел полетело в грудь юноши. Как молнии, просвистели стрелы, и одна из них вонзилась прямо в сердце джигита. Смертельно раненный, он выпал из лодки. Серебряная вода озера окрасилась его кровью. Увидев, что ее возлюбленный погиб, девушка в отчаянии заплакала-зарыдала и поняла, что не сможет жить без своего любимого. Она подняла к Небу обе руки и взмолилась Тенгри, чтобы он превратил ее в камень, лишь бы ей не достаться мучителям. Тенгри проявил к ней сострадание и выполнил ее просьбу. Вмиг девушка и лодка посередине озера превратились в огромную скалу. Если посмотреть на эту скалу в Голубом заливе с разных сторон, то можно увидеть много загадочных и таинственных образов. С одной стороны она похожа на лодку, быть может, ту самую, построенную руками певца, с другой — напоминает девушку с развевающимися на ветру волосами. А если отплыть немного в сторону, то девушка, плачущая по своему возлюбленному, превращается в древнюю старуху, все еще скорбящую по своему избраннику.