С каждым часом уходящая ночь холодеет.К рассвету воздух уже обжигает лицо легким ??орозцем.Трава седеет от первого утренника.Пора вставать.На востоке видны на небе огромные очертания деревьев.Звезды уже едва мерцают.Всходит баг...

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С каждым часом уходящая ночь холодеет.К рассвету воздух уже обжигает лицо легким ??орозцем.Трава седеет от первого утренника.Пора вставать.На востоке видны на небе огромные очертания деревьев.Звезды уже едва мерцают.Всходит багровое солнце.Иней тает.Прибрежные пески делаются темными от росы.ГДЕ ЗДЕСЬ ОРФОГРАММЫ ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НАДО
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