С одной и той же станции в одно и тоже время вышли в противоположных направлениях ??ва поезда. скорость одного поезда 50км/ч , а скорость другого 85 км/ч. через какое время расстояние между ними будет равно 540 км? пожалуйста ...

Математика
С одной и той же станции в одно и тоже время вышли в противоположных направлениях ??ва поезда. скорость одного поезда 50км/ч , а скорость другого 85 км/ч. через какое время расстояние между ними будет равно 540 км? пожалуйста помогите
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Гость:
Скажи учебник а лутше сфоткай и номер задание.
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