С одной и той же станции в одно и тоже время вышли в противоположных направлениях ??ва поезда. скорость одного поезда 50км/ч , а скорость другого 85 км/ч. через какое время расстояние между ними будет равно 540 км? пожалуйста ...

Математика

С одной и той же станции в одно и тоже время вышли в противоположных направлениях ??ва поезда. скорость одного поезда 50км/ч , а скорость другого 85 км/ч. через какое время расстояние между ними будет равно 540 км? пожалуйста помогите

Автор: Гость